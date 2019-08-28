Для проведения учений собирают 30 тысяч военных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



В Центральном военном округе Министерство обороны проводит масштабные военные учения. Как рассказал генерал армии Дмитрий Булгаков, на место будут стянуты силы Западного, Южного и Восточного военных округов. Всего ожидается порядка 30 тысяч военных, более 7 тысяч единиц боевой техники и 90 самолетов и вертолетов.

Сообщается, что эти учения пройдут в преддверие учений «Центр 2019».

Елена Миронова