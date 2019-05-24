Названы цели, на которые копят граждане, сообщает DEITA.RU.

Сервис "Робот Займер" провёл исследование предпочтений россиян на счёт того, зачем и на что есть смысл откладывать деньги. Во-первых, изначально выяснилось, что более 50% соотечественников всё-таки имеет возможность копить. А во-вторых, стало ясно, что основными вещами, которые люди хотят приобрести в будущем, стали автомобиль, квартира и отпуск.

Опрос проводился специалистами в 85 регионах России.

Кроме основных целей, на которые пришлась основная дола голосовавших, 3,8% респондентов признались, что берегут деньги на лечение, 2,8% — на обучение, 1,9% — на бытовую технику и одежду. Меньше всего россияне копят на новую мебель — только 1,6%.

Ещё 7,4% откладывают деньги в кубышку на "чёрный день".