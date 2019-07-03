Экологи подозревают худшее

Новость о воскрешении проекта ВНХК появилась в Приморье на фоне инициированных краевым Заксобранием изменений в закон об особо охраняемых природных территориях. Экологи быстро сложили два плюс два и нашли здесь определенные закономерности. Ведь они долгое время выступали против масштабного проекта, в том числе из-за выбранного места размещения и наличия там особо охраняемых природных территорий, сообщает DEITA.RU.

Поправки в закон об ОППТ уже прошли первое чтение, и когда он будет принят, краевые власти получат право изменять границы или упразднять особо охраняемые природные территории. Их в Приморье 217, практически в каждом районе края, в их числе природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га. В их число входят, например, прибрежная часть Амурского залива от Садгорода до станции Санаторная, Дубовая роща в Артеме и тд. Есть вероятность, что после принятия закона их просто застроят элитным жильем. Как и многие другие особо охраняемые территории края. Кстати, первоначально появление этой инициативы связывали с китайским сельскохозяйственным комплексом, появление которого в Приморье анонсировали на ПМЭФ. Вероятно, у этого закона много заинтересантов, полагают эксперты, опрошенные DEITA.RU.

«В России все, что не запрещено, разрешено. Если закон изменят, чем мы их остановим?», - комментируют экологи Приморья.

Отметим также, что недавно границы ТОР «Нефтехимический» расширили, добавив ей еще 73 земельных участка площадью 981,34 га, которые расположены на территории Находкинского городского округа.

Напомним, о том, что нефтехимический кластер в Приморье все-таки будут строить, стало известно на днях после заявления полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. «Роснефть» не отказалась от этих планов, ее просто не устроил налоговый маневр, заявил вице-премьер. Ранее, в мае этого года руководство «Роснефти» неожиданно заявило об отказе от планов реализации проекта в Приморье, сославшись на налоговый маневр и заморозку цен на бензин.

Примечательно, что экологи не поверили заявлениям Роснефти о сворачивании проекта и требовали закрыть его не на словах, а на деле. С такими плакатами приморцы недавно вышли на центральную площадь дальневосточной столицы на митинг в день проведения Прямой Линии с Путиным.

Светлана Алеутская



