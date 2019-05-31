Чиновник пообещал продолжать заботиться о гражданах, сообщает DEITA.RU.

Член правительства Хабаровского края Николай Крецу покидает свой пост сегодня, 31 мая. Об этом он сообщил в интервью ИА "Хабаровский край сегодня".

По его словам, главной причиной его ухода стало то, что ему стало очень не комфортно на нынешнем месте работы. Вместе с этим, чиновник заверил, что будет продолжать приносить пользу жителям края, но уже в другом качестве.

Также Крецу добавил, что на своём посту ему удалось делать многое, в частности, добиться больших результатов в рамках координации социально-экономических проектов на территории региона. В качестве одного из самых ярких достижений, он привёл улучшение позиции Хабаровского края в рейтинге легальности розничных продаж спиртного.

Сегодня будет решаться вопрос о том, кто именно будет исполнять обязанности ушедшего с должности Крецу.

Ранее стало известно, что Приморский край ждёт реорганизация системы власти, а именно переход от структуры и статуса администрации к правительству.