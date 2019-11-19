«Стало только хуже» - жителей города засыпает мусором

Жители Находки жалуются на огромное количество мусора на придомовых территориях, сообщает DEITA.RU.

В редакцию поступило сообщение от местного жителя о том, что в городе большое количество мусора, которое никем не убирается. Жалобы на управляющие компании не дают особенного толка – обслуживающие организации города продолжают бездействовать.

«Пару лет назад вы писали про то, что в Находке много мусора. Так вот, с тех пор, мне кажется, ситуация стала только хуже», - сетует горожанин.

Стоит отметить, что подобных жалоб становится все больше – как из столицы края, так и из других городов Приморья.

Напомним, что с нового года каждый житель края будет оплачивать услуги по обращению с ТБО. Примерная стоимость еще не утверждена. Несмотря на это, директор регионального оператора Алексей Борисов назвал примерную стоимость и схему расчета оплаты за вывоз мусора.

Стоит отметить, что реформа должна была стартовать еще в начале 2019 года. Однако, край взял год на перестройку работы. В итоге власти выбрали регионального оператора для запуска реформы в начале 2020 года.

Александра Маслова