Стало ясно, кто и за сколько закажет Деда Мороза

Отдать актёрам до трёх тысяч рублей готовы 48 процентов опрошенных жителей России, сообщает DEITA.RU. Аналитика была проведена платёжной системой «Мир».

Примечательно, что чаще всего услугами профессиональных Дедов Морозов и Снегурочек пользуются жители городов с населением от пятисот тысяч до одного миллиона человек, как отмечает «Тасс». Исследователи связывают это с тем, что в крупных городах активно организовывают досуговую деятельность для малышей. Иными словами, в парках и на площадях крупных городов Деды Морозы и Снегурочки бесплатно поздравляют юных россиян, поэтому у горожан нет необходимости заказывать персонажей на дом.

Возраст большинства заказчиков находится в границе от 25 до 44 лет.

48% опрошенных готовы потратить до 3 000 руб на актеров, каждый пятый готов выделить на представление от 3 до 5 тысяч рублей.

Примечательно, что те, кто не заказывает Деда Мороза и Снегурочку на дом, связывают это с высокой стоимостью услуг и предпочитают справляться собственными силами, наряжаясь в сказочных персонажей сами.

Ранее DEITA.RU сообщало о советах по готовке и хранению Новогодних салатов. Так, заправлять блюда лучше непосредственно перед подачей на стол, а успеть их съесть нужно не более, чем за сутки.

Софья Корф