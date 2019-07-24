Что из себя представляет жидкое стекло, и стоит ли его использовать для обработки автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Так называемое жидкое стекло – это раствор силикатов калия и натрия. Применяется он чаще всего в строительстве, хотя не так давно на него обратили внимание автолюбители.

Обработка жидким стеклом кузова автомобиля позволяет восстановить насыщенность цвета, создает водоотталкивающее покрытие, защищает поверхность от царапинок и сколов.

Производители обещают, что эффект сохранится на протяжении двух лет с момента нанесения жидкого стекла на поверхность авто. Но, как показала практика, оно держится около года – и то, если не гонять по трассам часто. Тем не менее это не большая проблема, поскольку стоит средство около 600-700 рублей, что не бьет по карману. Флакона хватит на обработку кузова в несколько слоев.

Остерегайтесь только подделок. Проверьте средство, поджигая его: жидкое стекло хорошего качества гореть не будет.

Также сложен и сам процесс обработки, если делать ее самостоятельно: кузов нужно тщательно очистить, лучше с применением особой глины. Наносить жидкое стекло стоит в помещении, чтобы ветер не приносил пыль, а солнечные лучи не приводили к излишне быстрому застыванию смеси. Это обязательно делается в перчатках: после застывание его почти невозможно убрать с рук. Контролируйте процесс застывания смеси, при необходимости растирайте ее и смотрите, чтобы не оставалось разводов.

Если сделать все аккуратно, вы вернете кузову былой блеск.

Анастасия Туркова