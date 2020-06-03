Станислав Примаченко: считаю, что личное общение с жителями - один из важнейших аспектов работы депутата

– О Вашей работе на избирательном округе. В Ваш округ входит новый крупный микрорайон города - Патрокл. Как он изменился за последние годы?

– Да, часть моего округа составляет красивейшее место нашего города, район Патрокл – это море, лес, озеро, набережная - все это в одном месте. Район быстро застраивается, территория его расширяется. Конечно, необходимо, чтобы у наших жителей было комфортное, качественное жилье с детскими и спортивными площадками, ухоженными дворами.

Если вспомнить застройку района, то все началось с вырубки леса, где были родники, водились лисы, зайцы, росли грибы, орехи, виноград. Развитие города не стоит на месте и понято, что ему необходимо расти. Но я всегда считал, что можно не вырубать все деревья, а вписать район в лесную зону и освободить от растительности площадки, где будет вестись строительство домов, дороги, детских и спортивных городков. Возможно с этой точкой зрения многие не согласятся, но я уверен, что природу необходимо сохранять всеми возможными способами. Вначале застройка микрорайона велась силами компании «Дальспецстрой», позже это предприятие обанкротилось. На данное время выделенной Минобороны землей распоряжается АО «Дом.РФ», которое подготовило земельные участки на продажу под жилую и коммерческую застройку. Большая часть земли уже продана, поэтому развитие района продолжается, однако существует проблема, которая не решена со времени постройки первых домов по улицам Сочинская и Басаргина. Дороги и подъезды к домам здесь находятся в плачевном состоянии, их ремонт жители проводят за свой счет. Город в этих ремонтах не участвует совсем или только в части по причине, что земля городу не принадлежит и это будет нецелевое использование бюджета. Да это так, но землю никто никогда не передаст если этим не заниматься. С самого начала передачи земли в Федеральную собственность от «Дальспецстроя» начал выяснять, как можно получить землю в муниципалитет. Оказалось, что есть Федеральный Закон, который позволяет передавать земли под цели и нужды городу без аукционов. Встретился с главой города, тогда был В.В. Веркеенко, обсудили ситуацию и было принято решение об обращении в «Дом.РФ» о передачи в город большого количества земельных участков на Патрокле, именно тех, где проходят дороги, сохранился лес, озеро и все, что связано с благоустройством, но по каким-то причинам запрос из городской администрации не был отправлен. Я разговаривал с сотрудниками «Дом.РФ» и ни от кого не услышал возражений о передаче земли, но для этого необходимо обращение из администрации Владивостока. Пока шла процедура выборов нового главы города, состоялись еще аукционы и часть земель перешла в собственность предпринимателей под строительство. Каждый год в перечень наказов вношу земельные участки, которые прошу администрацию запросить в собственность города для сохранения и создания на них рекреационной зоны, но кроме нескольких участков администрация другие не запрашивает. На сегодняшний день пока еще остались участки, на которых сохранился лес, и очень важно забрать их в муниципалитет, чтобы спасти от вырубки, создать на их месте природный парк и зону отдыха для жителей города – это единственное пока еще сохранившееся природное место, где остался лес, море и озеро в шаговой доступности. Поэтому работу по сохранению зеленой зоны, озера, благоустройства дорог, территорий района Патрокл и передачи земель в муниципалитет буду продолжать. Необходимо в этих местах сохранить нашу природу и благоустроить территорию для местных жителей.