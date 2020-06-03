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Станислав Примаченко: считаю, что личное общение с жителями - один из важнейших аспектов работы депутата
Депутат Думы города Владивостока Станислав Примаченко поделился с корреспондентом ИА DEITA.RU о работе на своем избирательном округе №12, а также об изменениях в работе из-за введения режима повышенной готовности и мер по самоизоляции.
– Станислав Владимирович, как изменилась работа депутатов Думы в период самоизоляции?
– Действительно, в новом для нашей страны режиме повышенной готовности и самоизоляции депутаты Думы перешли на дистанционные способы общения и коммуникации. Теперь обращения, поступающие от жителей, мы получаем по электронной почте, обрабатываем их и по электронной почте отправляем в Думу на регистрацию, готовим запросы и также по электронной почте оправляем в соответствующие структуры и инстанции. Это несколько упростило и ускорило обработку обращений, но, к сожалению, такой вид работы исключает личное общение с заявителями. Считаю, что встречи и личное общение с жителями - это один из важнейших аспектов работы депутата, мы должны видеть, знать и «погружаться» в проблемы наших избирательных округов – «работать на земле», именно этого мне не хватало в первые дни самоизоляции. Но, самым большим и важным плюсом соблюдения такого режима для меня стало общение с семьей! Увидел и осознал, как быстро вырос сын. До этого, к сожалению, не успевал поговорить, поиграть и уделить больше времени для него. Наверно, именно в такие дни понимаешь, что семья - главное и важнейшее, что может быть у человека!
Даже в это сложное и напряженное время я все равно в «полях», там, где нужна помощь и поддержка, конечно, с соблюдением всех необходимых норм безопасности.
– Известно, что на время самоизоляции Вы стали волонтером, расскажите об этой работе подробнее пожалуйста.
– Уже два месяца являюсь официальным волонтером Волонтерского центра, созданного под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко на базе регионального отделения партии «Единая Россия». Этот центр объединил большое количество общественных организаций, депутатов разных уровней, представителей спортивных федераций, предпринимателей города и просто неравнодушных людей. Помощь оказывается по нескольким направлениям и связана, в основном, с доставкой продуктов, лекарств и других необходимых вещей. Так, в Волонтерском центре принимаются заявки от жителей, которые находятся на самоизоляции и не могут купить продукты или лекарства, им волонтеры привозят все необходимое. Продуктовые наборы, приобретенные на средства предпринимателей, развозятся по льготным категориям граждан. Также есть дополнительная социальная поддержка Всероссийской акции «Мы вместе», в виде продуктовых наборов для тех лиц, кто сам не имеет возможности выйти из дома и кому нужна помощь.
Когда привозишь необходимое на дом, видишь этих добрых, интересных людей, которым не только необходима помощь и поддержка, но главное - это внимание и общение. При разговоре с ними узнаешь их жизненный путь, понимаешь, что каждый из них - это кладезь информации, целая книга истории нашего города и страны, именно им мы обязаны нашим прошлым и будущим, теми успехами и достижениями, которые есть в нашей стране. Каждый из этих людей - это часть нашей истории, истории большой страны. И каждый из нас понимает, что делает общее дело, принимая участие в Волонтерском движении и оказывая поддержку людям.
– О Вашей работе на избирательном округе. В Ваш округ входит новый крупный микрорайон города - Патрокл. Как он изменился за последние годы?
– Да, часть моего округа составляет красивейшее место нашего города, район Патрокл – это море, лес, озеро, набережная - все это в одном месте. Район быстро застраивается, территория его расширяется. Конечно, необходимо, чтобы у наших жителей было комфортное, качественное жилье с детскими и спортивными площадками, ухоженными дворами.
Если вспомнить застройку района, то все началось с вырубки леса, где были родники, водились лисы, зайцы, росли грибы, орехи, виноград. Развитие города не стоит на месте и понято, что ему необходимо расти. Но я всегда считал, что можно не вырубать все деревья, а вписать район в лесную зону и освободить от растительности площадки, где будет вестись строительство домов, дороги, детских и спортивных городков. Возможно с этой точкой зрения многие не согласятся, но я уверен, что природу необходимо сохранять всеми возможными способами. Вначале застройка микрорайона велась силами компании «Дальспецстрой», позже это предприятие обанкротилось. На данное время выделенной Минобороны землей распоряжается АО «Дом.РФ», которое подготовило земельные участки на продажу под жилую и коммерческую застройку. Большая часть земли уже продана, поэтому развитие района продолжается, однако существует проблема, которая не решена со времени постройки первых домов по улицам Сочинская и Басаргина. Дороги и подъезды к домам здесь находятся в плачевном состоянии, их ремонт жители проводят за свой счет. Город в этих ремонтах не участвует совсем или только в части по причине, что земля городу не принадлежит и это будет нецелевое использование бюджета. Да это так, но землю никто никогда не передаст если этим не заниматься. С самого начала передачи земли в Федеральную собственность от «Дальспецстроя» начал выяснять, как можно получить землю в муниципалитет. Оказалось, что есть Федеральный Закон, который позволяет передавать земли под цели и нужды городу без аукционов. Встретился с главой города, тогда был В.В. Веркеенко, обсудили ситуацию и было принято решение об обращении в «Дом.РФ» о передачи в город большого количества земельных участков на Патрокле, именно тех, где проходят дороги, сохранился лес, озеро и все, что связано с благоустройством, но по каким-то причинам запрос из городской администрации не был отправлен. Я разговаривал с сотрудниками «Дом.РФ» и ни от кого не услышал возражений о передаче земли, но для этого необходимо обращение из администрации Владивостока. Пока шла процедура выборов нового главы города, состоялись еще аукционы и часть земель перешла в собственность предпринимателей под строительство. Каждый год в перечень наказов вношу земельные участки, которые прошу администрацию запросить в собственность города для сохранения и создания на них рекреационной зоны, но кроме нескольких участков администрация другие не запрашивает. На сегодняшний день пока еще остались участки, на которых сохранился лес, и очень важно забрать их в муниципалитет, чтобы спасти от вырубки, создать на их месте природный парк и зону отдыха для жителей города – это единственное пока еще сохранившееся природное место, где остался лес, море и озеро в шаговой доступности. Поэтому работу по сохранению зеленой зоны, озера, благоустройства дорог, территорий района Патрокл и передачи земель в муниципалитет буду продолжать. Необходимо в этих местах сохранить нашу природу и благоустроить территорию для местных жителей.
– Благоустройство территории проводится в рамках наказов избирателей и городских программ?
Да, именно так, округ постепенно улучшается: идет ремонт дорог, межквартальных проездов, лестниц, детских и спортивных площадок, устанавливаются новые лестницы, где их никогда не было. Все это благодаря совместной работе с жителями района, администрацией г. Владивостока, наказам избирателей мне как депутату Думы Владивостока и депутату Заксобрания Приморья Дмитрию Новикову, а также в рамках краевой программы «1000 дворов» и муниципальной «Благоустройство Владивостока». Именно совместная работа со всеми ветвями власти дает максимальный результат для благоустройства и улучшения комфортного проживания в районе. Для примера благодаря наказам избирателей появилась видовая площадка на улице Добровольского.
– Что планируется еще, какие работы будут проводиться на избирательном округе в ближайшее время?
– Один из самых больших проектов на Тихой – это строительство торгово-развлекательного центра на месте, где расположен рынок. Месяц назад прошло обсуждение проекта планировки территории, где расписано что, где и как будет расположено. Однако есть и некоторые противоречия в проекте, к примеру, под стройку попадает недавно отремонтированная дорога. Также на голосовании жители получили информацию, которая вызвала у людей вопросы. Жители собрали более 300 подписей против принятия проекта планировки в предоставленном им виде. Однако этот вариант проекта уже был принят мэрий. Сегодня жители многих домов района ведут сбор подписей за отмену утвержденного ППТ, письма готовятся на имя губернатора и прокурора края. Уверен, что проведение общественных обсуждений в режиме самоизоляции, без предоставления полной информации по проектам и отсутствия жителей на обсуждении в присутствии всех заинтересованных организаций не дает реальных результатов и ведет только к напряжению обстановки. Надеюсь, совместно с жителями района, администрацией г.Владивостока нам удастся найти общее решение для выхода из сложившейся ситуации.
– На вашем округе очень активные граждане, какие еще вопросы они помогают решать на территории?
– Скажу сразу, что работа депутата без поддержки активных жителей была бы намного тяжелей, благодаря совместным усилиям нам удается сделать многое. Поэтому хотелось бы поблагодарить старших по домам, в большинстве случаев - это жители старшего поколения, которые активно занимаются вопросами благоустройства, ремонта дорог, повышения качества проживания в нашем районе. Так же все больше молодых людей осваивают азы управления домом, большая им за это благодарность, без них сложнее решать многие проблемы и задачи. Кроме этого активную деятельность в районе Патрокл ведут ТОСы «Патрокл» и «Бассаргина». Уже сейчас активисты этих ТОС добились многого, однако нам есть куда двигаться дальше.
– Совсем недавно наша страна отмечала День Победы, какое вы принимали участие в акциях, мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, поздравляли лично ветеранов?
– Да, в этом году наша страна отмечала 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. К сожалению, мы не смогли отметить этот великий день в полном масштабе из-за коронавирусной инфекции, но этот день всегда будет Главным праздником нашей страны и нашего народа! В предпраздничные дни вместе с волонтерами города развозили подарочные наборы ветеранам, но в условиях самоизоляции не смогли поздравить их более масштабно. Поэтому хочу выразить нашим дорогим Ветеранам слова глубокой признательности и благодарности. Низкий Вам поклон за возможность жить под мирным небом в свободной стране! Ваш подвиг никогда не будет забыт!
И, конечно, хочу пожелать нашим жителям в этот непростой период, здоровья, терпения, благополучия, солнечного и мирного неба над головой!
Беседовал Иван Крышан