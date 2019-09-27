Новости
Видео: погоня за шхунами КНДР в Японском море
27 Сентябрь 2019, 22:15
«Стартап Экспедиция» пройдет в Приморье
27 Сентябрь 2019, 22:05
Муниципалитеты обучают привлечению инвесторов
27 Сентябрь 2019, 21:46
Берегитесь: объявлен катастрофический уровень банковских мошенников
27 Сентябрь 2019, 21:45
Пятый форум молодёжного самоуправления стартовал в ВДЦ «Океан»
27 Сентябрь 2019, 21:34
Россияне не спрячутся от этих платежей
27 Сентябрь 2019, 21:15
Медведев поручил десятикратно улучшить жизнь россиян
27 Сентябрь 2019, 20:45
Погода порадует приморцев на выходных
27 Сентябрь 2019, 20:15
«Стартап Экспедиция» пройдет в Приморье
27 Сентябрь 2019, 22:05
Первый этап поиска интересных инновационных проектов стартует в ДВФУ 5 октября, победители получат 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.
Такое мероприятие проводится впервые для создания новой дальневосточной экономики, строящейся на инновационном предпринимательстве, отмечают организаторы. «Стартап Экспедиция» охватит все регионы Дальневосточного региона, отборочный же тур в Приморье пройдет во Владивостоке в рамках Дальневосточного цифрового форума и форума «Русский MeetUp».
Программа первого этапа экспедиции включает образовательные мероприятия и экспертизу стартапов. Среди экспертов – представители фонда «Сколково», дальневосточного фонда высоких технологий, технопарков «Русский» и «Якутия» администрации Приморского края и Правительства Республики Саха (Якутия) и т.д.
Участники отборочного тура смогут получить не только консультации экспертов, институтов развития, но и финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также предложения о сотрудничестве с крупнейшими компаниями ДФО и России. Лучшие проекты пройдут в следующий этап, победители которого получат 2 миллиона рублей на развитие своих инициатив.
Стать участником отборочного тура «Стартап Экспедиции» во Владивостоке можно, зарегистрировавшись по ссылке. Администрация Приморского края выступает в качестве соорганизатора в рамках госпрограммы «Информационное общество».
Михаил Светлов