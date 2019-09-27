telegr wh call

Новости

Видео: погоня за шхунами КНДР в Японском море

27 Сентябрь 2019, 22:15

«Стартап Экспедиция» пройдет в Приморье

27 Сентябрь 2019, 22:05

Муниципалитеты обучают привлечению инвесторов

27 Сентябрь 2019, 21:46

Берегитесь: объявлен катастрофический уровень банковских мошенников

27 Сентябрь 2019, 21:45

Пятый форум молодёжного самоуправления стартовал в ВДЦ «Океан»

27 Сентябрь 2019, 21:34

Россияне не спрячутся от этих платежей

27 Сентябрь 2019, 21:15

Медведев поручил десятикратно улучшить жизнь россиян

27 Сентябрь 2019, 20:45

Погода порадует приморцев на выходных

27 Сентябрь 2019, 20:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Стартап Экспедиция» пройдет в Приморье

27 Сентябрь 2019, 22:05

ДВФУ

Первый этап поиска интересных инновационных проектов стартует в ДВФУ 5 октября, победители получат 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Такое мероприятие проводится впервые для создания новой дальневосточной экономики, строящейся на инновационном предпринимательстве, отмечают организаторы. «Стартап Экспедиция» охватит все регионы Дальневосточного региона, отборочный же тур в Приморье пройдет во Владивостоке в рамках Дальневосточного цифрового форума и форума «Русский MeetUp».

Программа первого этапа экспедиции включает образовательные мероприятия и экспертизу стартапов. Среди экспертов – представители фонда «Сколково», дальневосточного фонда высоких технологий, технопарков «Русский» и «Якутия» администрации Приморского края и Правительства Республики Саха (Якутия) и т.д.

Участники отборочного тура смогут получить не только консультации экспертов, институтов развития, но и финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также предложения о сотрудничестве с крупнейшими компаниями ДФО и России. Лучшие проекты пройдут в следующий этап, победители которого получат 2 миллиона рублей на развитие своих инициатив.

Стать участником отборочного тура «Стартап Экспедиции» во Владивостоке можно, зарегистрировавшись по ссылке. Администрация Приморского края выступает в качестве соорганизатора в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Михаил Светлов

Читайте также:

«Продадут край Китаю» — идея аквапарка на острове взорвала интернет

Зарплату в 390 тысяч предлагают во Владивостоке

«Это фиаско, братан»: чиновники перепутали Русский мост с тайским

Популярное

Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах

Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
‡агрузка...
Загрузка...