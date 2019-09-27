«Стартап Экспедиция» пройдет в Приморье

Первый этап поиска интересных инновационных проектов стартует в ДВФУ 5 октября, победители получат 2 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Такое мероприятие проводится впервые для создания новой дальневосточной экономики, строящейся на инновационном предпринимательстве, отмечают организаторы. «Стартап Экспедиция» охватит все регионы Дальневосточного региона, отборочный же тур в Приморье пройдет во Владивостоке в рамках Дальневосточного цифрового форума и форума «Русский MeetUp».

Программа первого этапа экспедиции включает образовательные мероприятия и экспертизу стартапов. Среди экспертов – представители фонда «Сколково», дальневосточного фонда высоких технологий, технопарков «Русский» и «Якутия» администрации Приморского края и Правительства Республики Саха (Якутия) и т.д.

Участники отборочного тура смогут получить не только консультации экспертов, институтов развития, но и финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также предложения о сотрудничестве с крупнейшими компаниями ДФО и России. Лучшие проекты пройдут в следующий этап, победители которого получат 2 миллиона рублей на развитие своих инициатив.

Стать участником отборочного тура «Стартап Экспедиции» во Владивостоке можно, зарегистрировавшись по ссылке. Администрация Приморского края выступает в качестве соорганизатора в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Михаил Светлов