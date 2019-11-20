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«Стартинейджер» захватил танцевальные площадки Приморья
Более шестисот юных приморцев защищают честь своего округа или района в рамках муниципального этапа краевого танцевального конкурса для детей и подростков. Об этом сообщает DEITA.RU.
В краевом департаменте по делам молодежи отметили, что в этом году победители муниципальных и межмуниципальных этапов дважды схлестнутся в финальной танцевальной схватке за звание лучших и лучших. Первый финал состоялся в апреле, его участниками стали девять подростковых коллективов из Владивостока, Артема, Находки, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Фокино и Пожарского района. Второй краевой финал пройдет в столице Дальнего Востока седьмого декабря.
Сегодня, пока конкурсанты оттачивают синхронность движений под музыку и обескураживающие зрителей улыбки, организаторы «Стартинейджера» продолжают устраивать в муниципалитетах-участниках однодневные семинары по обучению будущих судей конкурса.
«Первый такой семинар приехал в город Партизанск первого ноября. Участники встречи, среди которых были как дети, так и взрослые, ознакомились с основными положениями, правилами, историей и оценочными критериями общекраевого этапа конкурса», - рассказывает глава ведомства-организатора Елена Томчук.
По словам руководителя молодежного департамента, ближайшие судейские семинары состоятся в Большом Камне в четверг, двадцать первого ноября. В субботу, двадцать третьего ноября, конкурсные консультанты проведут полезную встречу для участников и будущих судей из Владивостока.
Кстати, в «Стартинейджере» принимают участие только танцоры-самоучки. С восьмидесятых годов конкурс для юных любителей танцев проходил в «Артеке», а уже через десять лет - охватил танцплощадки всех регионов России. Приморье, разумеется, тоже не осталось в стороне. Сегодня краевой и муниципальный этап большого танцевального праздника является неотъемлемой частью реализуемой в регионе госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.
Екатерина Цой