Старый лис выживает из леса тигра под Хабаровском

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Используются необычные уловки
Оригинальные взаимоотношения между амурским тигром и лисом зафиксировали фотоловушки в заповеднике «Большехехцирский», сообщает ИА DEITA.RU.
Героем истории стал тигр Одыр, некогда ставший отцом двух тигрят в заповеднике. Весной этого года он забрел в зону работы фотоловушки у небольшой скалы неподалеку от села Бычиха в Хабаровском крае. И с тех пор свое активное недовольство этим фактом проявляет живущий здесь старый лис, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
Как рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье», хитрое животное даже не встречается с «соперником», но пользуется разнообразными уловками. К примеру, по-своему использует язык животных который гласит, что хищник, оставивший метку высоко, крупный и сильный.
«На фотографиях с ловушки зафиксировано, как лис по ночам крадётся к камню, который пометил тигр, обнюхивает его, находит тигриную метку, забирается повыше и ставит свою отметину значительно выше. Попала в камеру и недоумённая морда самца Одыра, который не может понять, что за огромный зверь обитает рядом с ним», – рассказал специалист по экомониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский.
Конец истории надеются увидеть уже в видеоформате, для чего перенастроят оборудование.