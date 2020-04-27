telegr wh call

Новости

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днём российского парламентаризма

27 Апрель 2020, 17:19

2020 год может стать самым жарким в истории

27 Апрель 2020, 17:15

В Приморье разоблачили огуречную мафию

27 Апрель 2020, 17:00

ОГЭ изменится в этом году в исключительном порядке

27 Апрель 2020, 16:45

Старый лис выживает из леса тигра под Хабаровском

27 Апрель 2020, 16:30

Япония запретила въезд россиянам

27 Апрель 2020, 16:15

Неприятные друзья жены избили мужчину и отобрали деньги

27 Апрель 2020, 15:45

Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты

27 Апрель 2020, 15:32

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Старый лис выживает из леса тигра под Хабаровском

Лис

Используются необычные уловки

Оригинальные взаимоотношения между амурским тигром и лисом зафиксировали фотоловушки в заповеднике «Большехехцирский», сообщает ИА DEITA.RU.

Героем истории стал тигр Одыр, некогда ставший отцом двух тигрят в заповеднике. Весной этого года он забрел в зону работы фотоловушки у небольшой скалы неподалеку от села Бычиха в Хабаровском крае. И с тех пор свое активное недовольство этим фактом проявляет живущий здесь старый лис, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Как рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье», хитрое животное даже не встречается с «соперником», но пользуется разнообразными уловками. К примеру, по-своему использует язык животных который гласит, что хищник, оставивший метку высоко, крупный и сильный.

«На фотографиях с ловушки зафиксировано, как лис по ночам крадётся к камню, который пометил тигр, обнюхивает его, находит тигриную метку, забирается повыше и ставит свою отметину значительно выше. Попала в камеру и недоумённая морда самца Одыра, который не может понять, что за огромный зверь обитает рядом с ним», – рассказал специалист по экомониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский.

Конец истории надеются увидеть уже в видеоформате, для чего перенастроят оборудование.

Читайте также:

Прославленный тигр Амур из Приморья ищет опекуна

Тигр выбежал на дорогу в Приморье

Тигрица впервые заразилась коронавирусом

Елена Кот

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео

В Приморье поймали поджигателей леса
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...