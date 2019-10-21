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Старый пенсионный возраст могут вернуть

Сахалин, ПФР, пенсионный фонд, окно обслуживания, пенсионерка

Профсоюзы хотят вернуть россиянам, проживающим в северных районах прошлый возраст выхода на пенсию, сообщает DEITA.RU. Такое предложение поступило во время конференции, прошедшей в Салехарде.

Данная идея поступила от профсоюзной организации, работящей в Коми. Зампредседателя местного профсоюза заявил, что для жителей крайнего севера необходимо вернуть прежний возраст выхода на пенсию 50 и 55 лет для женщин и мужчин, соответственно. В настоящее время возраст увеличен на пять лет.

По мнению представителя профсоюза, данная мера поможет остановить миграцию людей с тех регионов. Также он добавил про суровый климат, нехватку ультрафиолетовых лучей и тяжелые условия труда, с которыми сталкиваются жители Крайнего Севера. Все это в совокупности негативно сказывается на продолжительности жизни местных жителей.

Данное предложение представители профсоюзных организаций хотят направить лично Владимиру Путину и в правительство.

В свою очередь эксперты московских вузов отмечают, что даже если предложение дойдет лично до президента никаких изменений не произойдет. Принятая реформа продолжит свою работу, а попытки ее оставить не будут рассматриваться в серьезном ключе. Другие специалисты считают, что данная идея больше несет популистский характер, нежели серьезное предложение.

Отметим, что ранее DEITA.RU писала о том, что россияне, входящие в так называемый предпенсионный возраст, смогут раньше выйти на заслуженный отдых, если они не могут устроиться на работу по уважительной причине.

Иван Юрьев

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