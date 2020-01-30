Старый пенсионный возраст предложили прописать в Конституции

Поправки в Конституцию страны, предложенные КПРФ, содержат возвращение старого пенсионного возраста, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал «Интерфаксу» заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, в числе предложений коммунистов имеется инициатива закрепить в Конституции пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.

Кроме того, коммунисты предлагают внести в Конституцию и другие вопросы социального блока: индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий. Как считают в КПРФ, в главном документе страны нужно указать право россиян на часть дохода от недр. Коммунисты предлагают закрепить в Конституции не только минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, но и пенсии не ниже МРОТ.

Дмитрий Санников