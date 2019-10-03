Старый развод от ГИБДД, о котором мало кто догадывается

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Пытаясь наказать водителя, инспекторы роют себе яму,
сообщает DEITA.RU.
В Сети раскрыли очередную уловку инспекторов ГИБДД. Так гаишники закрывают план или зарабатывают на «хлеб с водой». Развод раскрыл автор канала «АвтоМир».
Обычная ситуация – инспектор ГИБДД останавливает на дороге сразу несколько машин. И подойти ко всем одновременно не может физически. Что делать водителю – ждать или уезжать? Может показаться, что вас остановили случайно или вовсе не собирались тормозить – раз не подходят уже 5-10 минут.
Однако как только вы уедете с места, за вами начнется погоня. Вас обвинят в нарушениях требований об остановке. А это штраф от 500 до 800 рублей.
Однако мало кто знает, что наказывать в такой ситуации надо самого гаишника. В соответствии с Административным регламентом МВД (пункт 89) инспектор обязан незамедлительно подойти к водителю после остановки, представиться и сообщить причину остановки.
Если к вам не подходят – уезжайте. Только не забудьте снять все на камеру или регистратор – пригодится, чтобы избежать штрафа и наказать гаишника.
Елена Миронова