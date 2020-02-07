Стать россиянином будет проще

Закон «О гражданстве РФ» может претерпеть существенные изменения, сообщает ИА DEITA.RU.



Если сегодня получить красный паспорт с золотым орлом можно только после отказа от гражданства другого государства, теперь это требование будет снято. Над поправками, которые регламентируют процедуру, работает правительство, и на текущий момент документ почти готов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

«Предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», – прокомментировали инициативу в Белом доме.

После того, как поправки будут рассмотрены в Кремле, законопроект будет направлен в Госдуму. Предполагается, что вопрос будет закрыт уже в весеннюю сессию.

Ка отметили в Госдуме, это решение позволит увеличить количество российских граждан и паспортизировать заграничные диаспоры. Миллионы русскоязычных людей хотели бы получить гражданство, но не хотят лишаться имеющегося. Теперь это препятствие будет устранено.