Теперь для иностранных граждан и лиц без гражданства выдача вида на жительство в РФ обойдется дороже, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Госпошлина подорожала на полторы тысячи: желающим получить вид на жительство или заменить его придется отдать пять тысяч рублей.

В современную версию документа добавляется электронный носитель, напоминающий устанавливаемый на загранпаспорта последнего поколения. В связи с удорожанием самого документа повышается и пошлина, необходимая для его получения.

Кроме того, принят закон, согласно которому пожелавшие жить и работать в России иностранцы со знанием русского языка могут получать бессрочный вид на жительство в РФ. Если члены их семей – специалисты высокой квалификации, им будет дано разрешение на работу сроком на три года.

Принятый закон начнет действовать через девяносто дней с момента официального опубликования.

Анастасия Туркова