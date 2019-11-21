Статистика неутешительна: Дальний Восток отстает от остальной России

Статистика свидетельствует - российский Дальний Восток по-прежнему является экономическим аутсайдером страны, несмотря на громкие заявления и презентуемые программы развития, сообщает DEITA.RU.

Государственная служба статистики опубликовала данные по социально-экономическому развитию региона в том числе, и в сравнении с общероссийским уровнем в общем.

Цифры приводятся за период с января по сентябрь 2019 года. Экономика и социальная сфера Дальнего Востока за указанный период получила 950 миллиардов рублей инвестиций. Это ровно столько же, сколько было получено и потрачено в прошлом году.

Но при взгляде на процентное отношение становится понятно, что - это лишь 8,3 процента от всего объема инвестиций в России. Недаром в начале ноября правительство забило тревогу, повесив всех «собак» на главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

Глава правительства Дмитрий Медведев, очевидно, располагая безрадостной статистикой, поручил Орешкину довести региональный процент инвестиций до 27% ВВП. Минэкономразвития передало эту задачу главам субъектов федерации – но очевидно справиться с ней будет ой как не просто.

При этом, до сих пор отмечается недоверие крупных инвесторов к Дальнему Востоку, не смотря на заявления о динамичном развитии региона. Так, общий объем финансовых вложений в I полугодии 2019 года составил 1791,5 млрд рублей. Из них 78,9% составляют краткосрочные финансовые вложения. Что конкретно останавливает, например, иностранных инвесторов, однозначно сказать сложно. В ряде случаев это все та же катастрофическая бюрократия – не смотря на целый пакет декларируемых преференций многие резиденты из числа иностранных компаний годами не могут получить обещанные на самом высоком уровне земельные участки для своих проектов, при этом видят как легко такие же земли уходят «точечным застройщикам», другие ждут подключения к коммуникациям, а за это время меняется и рыночная конъюнктура и инвестиционная политика и вот вкладывать деньги в Россию им уже и не нужно, третьи просто опасаются идти в малонаселенный регион с низкой покупательной способностью и отсутствием логистических схем и трудовых ресурсов. Сейчас из 80 иностранных компаний, зарегистрированных в ТОРах, реально работают только 17 организаций.

Согласно статистическим данным, весь бюджет субъектов Дальневосточного федерального округа в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом 56,5 млрд рублей. Расходы составили 773,6 млрд рублей, доходы – 830,1 млрд рублей. Но положительный баланс, скорее, заслуга огромных государственных вливаний в регион.

Общая численность рабочей силы на Дальнем Востоке составила 4,2 млн человек, или 64,1% от общей численности населения. При этом отток людей из региона продолжается. По итоговым данным за 2018 год, более 10 тысяч человек оставило родные края, а всего ДФО за несколько лет покинуло порядка 35 тысяч человек.

По текущим данным 2019 года, миграционный отток населения составил 8 тысяч человек. Причин много: например, дорогостоящее жилье, отсутствие перспектив, неразвитая инфраструктура. Кроме того, продолжается устойчивый рост цен. Согласно данным Росстата, за год они выросли на три процента. Если тенденция продолжится - в ближайшие годы Дальний Восток потеряет порядка 11% своего населения.