В России планируют сформировать специальный комплекс решений на законодательной базе, который позволит сохранить здоровье школьников, сообщает DEITA.RU.

По статистике, количество детей, которые страдают от хронических болезней, за годы обучения в школе возрастает в 1,6 раза. Что с этим делать и какой комплекс мер нужно создать, чтобы исправить плачевную ситуацию, обсудят в Государственной Думе19 июля.

На круглом столе, посвященном формированию комплекса законодательных изменений, направленных на создание специальных условий для сохранения здоровья школьников, обсудят главные темы: медсопровождение учащихся школ, формирование правильного отношения к вакцинации, современные санитарные нормы и каким образом их можно обеспечить в старых зданиях.

По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, здоровье детей ухудшается. 60 процентов выпускников имеют серьезные проблемы со здоровьем. При этом хорошо себя чувствуют только пять процентов школьников.

Стоит отметить, что разобраться со «школьными» заболеваниями предложило Министерство здравоохранения. По мнению специалистов, необходимо в первую очередь улучшить доступность диспансеризации для ребят.

Екатерина Брязгунова