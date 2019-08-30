Украинский парламент лишил депутатов неприкосновенности. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на УИАН.

Верховная Рада одобрила на предварительном чтении правки к Конституции Украины, касающиеся неприкосновенного статуса депутатов. Данный документ «шел» к парламентариям с октября 2017 года.

Отмечается, что никто из «слуг народа», участвующих в голосовании в сессионном зале, не высказался против данной инициативы. Лишь один – имя, которого не упоминается – воздержался.

Если законопроект вступит в законную силу – законодатель считает, что это должно произойти не позже 1 января 2020 года – то народные депутаты будут наравне со всеми гражданами Украины привлекаться к уголовной ответственности, арестовываться и задерживаться силовыми структурами.

Отметим, что Верховная Рада прошлого созыва одобрила поправки в первом чтении.

Екатерина Цой