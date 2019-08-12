Эксперты составили рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью, сообщает DEITA.RU.



Исследователи провели опрос среди россиян – планируют ли они покупать жилье в ближайшие годы. Как пишет «Российская газета», в стране снижается интерес к покупке недвижимости.

Как следует из результатов опроса, только 8% людей будут покупать жилье в ближайшие два года. Больше всего тех, кто хочет новую квартиру или дом, в Подмосковье и Севастополе. А вот интерес к недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге упал почти до нуля.

В этом же исследовании эксперты проанализировали цены на «вторичный рынок» недвижимости в городах России. Больше всего с начала года цены выросли во Владивостоке – на 11,1%. Вероятнее всего, так на продавцов повлиял статус столицы.

Елена Миронова