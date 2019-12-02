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Статус террористов дадут за продажу наркотиков
Тех, кто замечен в продаже наркотиков, будут «закрывать» до
конца жизни, сообщает DEITA.RU.
В Госдуму РФ внесен проект закона, который ужесточает 228 статью Уголовного кодекса – о продаже и употреблении наркотиков. Об этом сообщает РБК.
Так, депутаты «Справедливой России» предлагают значительно ужесточить наказание для наркоторговцев и наркоманов. Так, тех, кто употребляет наркотики и отказывается лечиться, хотят отправлять в тюрьмы.
Для продавцов «зелья» хотят ввести пожизненное заключение и дать им статус террористов. При этом такое суровое наказание обещают не применять к «студентам, которые продали дозу».
После дела Ивана Голунова многие стали называть 228 статью УК РФ "народной" - стало появляться все больше данных о том, что по ней сажают неугодных людей. После скандала с попыткой посадить известного журналиста МВД пообещало реформировать законы.
Елена Миронова