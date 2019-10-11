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Статус ветерана присвоят тем, кто не участвовал в Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война

Депутаты Госдумы хотят присвоить статус ветеранов Великой Отечественной войны морякам, которые с октября тысяча девятьсот сорок пятого года очищали порты и береговые морские территории СССР от вражеских мин. Об этом сообщает DEITA.RU.

С такой инициативой выступил парламентарий Дмитрий Белик. По его словам, экипаж военных кораблей, совершавших боевое траление в водах СССР после окончания войны, буквально спас главные отечественные морские порты от «минной изоляции».  

По словам Белика, речь идет о советских моряках, заступивших на службу на флоте после октября тысяча девятьсот сорок пятого года в званиях от матросов до старших офицеров.

«Без противоминной операции, без ежесекундного подвига моряков тральных кораблей не заработали бы порты, а значит и послевоенная экономика страны не восстановилась бы так быстро. Считаю, что эти людей заслуживают статуса «участник Великой Отечественной войны», несмотря на то, что не принимали участие в боевых действиях», - пояснил депутат отметив, что благодаря подвигу советских моряков, отдавших жизни за устранение минных опасностей, российская акватория по сих пор считается самой безопасной.  

Екатерина Цой

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