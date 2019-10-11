Новости
Новый тест: получить права станет сложнее
11 Октябрь 2019, 12:38
Вот почему во Владивостоке 9-балльные пробки
11 Октябрь 2019, 12:18
Статус ветерана присвоят тем, кто не участвовал в Великой Отечественной войне
11 Октябрь 2019, 12:15
Приморские лидеры смогут побороться за престижную руководящую должность
11 Октябрь 2019, 12:03
Денег нет: россияне стали меньше тратить
11 Октябрь 2019, 11:48
Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят
11 Октябрь 2019, 11:33
ФСБ задержала вандалов, осквернивших Вечный огонь
11 Октябрь 2019, 11:24
Видео: грузовик обрушил мост на автомобили
11 Октябрь 2019, 11:00
Статус ветерана присвоят тем, кто не участвовал в Великой Отечественной войне
Депутаты Госдумы хотят присвоить статус ветеранов Великой Отечественной войны морякам, которые с октября тысяча девятьсот сорок пятого года очищали порты и береговые морские территории СССР от вражеских мин. Об этом сообщает DEITA.RU.
С такой инициативой выступил парламентарий Дмитрий Белик. По его словам, экипаж военных кораблей, совершавших боевое траление в водах СССР после окончания войны, буквально спас главные отечественные морские порты от «минной изоляции».
По словам Белика, речь идет о советских моряках, заступивших на службу на флоте после октября тысяча девятьсот сорок пятого года в званиях от матросов до старших офицеров.
«Без противоминной операции, без ежесекундного подвига моряков тральных кораблей не заработали бы порты, а значит и послевоенная экономика страны не восстановилась бы так быстро. Считаю, что эти людей заслуживают статуса «участник Великой Отечественной войны», несмотря на то, что не принимали участие в боевых действиях», - пояснил депутат отметив, что благодаря подвигу советских моряков, отдавших жизни за устранение минных опасностей, российская акватория по сих пор считается самой безопасной.
Екатерина Цой