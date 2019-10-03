Статут высшей военной награды Российской империи представлен во Владивостоке Музеями Московского Кремля

Выставочный проект «За Службу и Храбрость. Награды России» из коллекции Музеев Московского Кремля скоро будет представлен в Музее имени В. К. Арсеньева, во Владивостоке. В канун события состоялась презентация Статута ордена Святого Георгия – высшей военной награды Российской империи, документа, подписанного императрицей Екатериной II, сообщает DEITA.RU.

Орден Святого Георгия был учрежден 250 лет назад – 26 ноября (9 декабря) 1769 года. В музее Арсеньева представили первую публикацию оригинала Статута Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия 1769 года. Она содержит полное фотографическое воспроизведение уникального исторического документа. Оригинал документа хранится в Музеях Московского Кремля.

«Статут является произведением искусства, оригинал которого – подписанный императрицей Екатериной II – практически никто не видел. Мы надеемся, что издание оригинала Статута ордена Святого Георгия 1769 года с сопутствующими научными статьями, станет своеобразным подарком для всех, кто интересуется славными страницами нашей истории. Кроме этого, издание Статута имеет большое значение для воспитания юного поколения в духе патриотизма и уважения к наивысшим проявлениям гражданской и воинской доблести, подвигам веры, верности и трудов во благо своего Отечества», - высказалась на встрече посвящённой событию заведующая сектором фалеристики и русского художественного металла XII-XVII веков Музеев Московского Кремля Людмила Гаврилова.

На встрече, которая состоялась в Приморском музее в кабинете исследователя, присутствовали курсанты и преподаватели Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского и Владивостокского президентского кадетского училища.

Людмила Гаврилова подчеркнула, что после учреждения Статут был опубликован типографским способом и выдавался всем кавалерам ордена при награждении, поскольку являлся законодательным документом с перечислением условий награждения орденом и правил ношения орденских знаков.

Экспозиция выставочного проекта «За Службу и Храбрость. Награды России» из коллекции Музеев Московского Кремля откроется для широкой публики 4 октября 2019 года в Главном корпусе Приморского музея имени В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20).

Ирина Павленко