Ставка по ипотеке оказалась неважна большинству заёмщиков

Люди готовы на любые условия для получения своих квадратных метров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Лента.ру.".

Главным показателем, на который обращают внимание российские соискатели ипотеки является размер ежемесячных выплат. Это стало известно из результатов опроса компания "Бон Тон". Специалисты узнали о том, что больше всего волнует желающих приобрести жильё в кредит из первых уст.

Вторым по популярности фактор стал процент, под который банк готов дать кредит человеку на покупку квартиры. Если первый аспект волновал 37% граждан, то второй уже 31%.

Таким образом, специалисты делают вывод, что если ежемесячный платёж окажется для покупателя комфортным, то он скорее решится на ипотеку, чем будет от неё отказываться из-за высокой ставки.

Также стало ясно, что 16% интересуются в первую очередь величиной переплаты, а 11% - сроком ипотечного договора. Остальных больше всего заботит первый взнос по ипотеке.

Дмитрий Шевченко