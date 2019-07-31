Эксперты зафиксировали повышение уровня доступности займов для покупки жилья, сообщает DEITA.RU.

Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.

Такое число, по данным регулятора, получилось по итогам первых месяцев текущего года. Также, согласно статистике ЦБ, только в июне банки выдали россиянам более 96 тысяч кредитов на ипотеку на сумму более 214 миллиардов рублей.

Примечательно, что на "первичке" средняя ставка по ипотеке оказалась несколько ниже - 9,82%. Это может быть связано с тем, что в России такая ипотека считается более рискованной, чем покупка жилья на вторичном рынке.

Дмитрий Шевченко