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Ставки по этим кредитам упали до минимума

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Кредит

В 2019 году процентная ставка денежного заема до года для российского бизнеса опустилась до рекордно низкого уровня за последние девять лет. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно данным Центробанка, в июле ставка по коротким кредитам была равна восьми целым и семи десятым процентам. В последний раз подобный рекордный показатель наблюдался лишь в октябре 2011 года.

Аналитики Сбербанка связывают это явление с изменением ключевой ставки по кредитам в большую сторону – в июле она выросла до девяти целых сорока одной сотой процента – отмечая, что уже к концу года проценты по коротким кредитам опустятся ниже исторического минимума, который наблюдается сейчас.

С другой стороны, на одном из заседаний представители Центробанка заявили о возможном снижении ключевой ставки из-за замедления процесса инфляции в стране.

Екатерина Цой

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