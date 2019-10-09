Ставки по ипотеке могут упасть до конца года

Такое заявление сделал Виталий Мутко, сообщает DEITA.RU.



На правительственном часе в Госдуме в среду выступал заместитель председателя правительства

РФ Виталий Мутко. Он докладывал депутатам о ходе строительства жилых домов в России и обеспечении жильем россиян.

Одна из тем – ипотека. По словам Мутко, уже к концу 2019 году ипотечные ставки в банках могут упасть на 1-2%. При этом понижение цены дает банкам прирост 30-40% клиентов.

Ожидается, что размер процентных ставок по ипотеке в России к декабрю 2019 года опустится до уровня 8,9%.

Ранее сообщалось о том, что представитель Счетной палаты заявила о том, что россияне стали брать меньше ипотек. Это связано с низкими доходами и высокой закредитованностью.