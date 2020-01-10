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Ставки по ипотеке в 2020 году станут такими

ипотека

Вместе со снижением стоимости кредитов снизится и процент одобряемых заявок, сообщает DEITA.RU.

Аналитики рынка недвижимости в России составили прогноз изменения в системе выдачи ипотеки. Как пишет агентство «Прайм», есть все тенденции к тому, что ставки снова снизятся.

Так, по итогам 2019 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составляла 8,84%, на вторичке – 9,67%. В новом году ставки снизятся еще сильнее и приблизятся к 8,7%. Эксперты пришли к такому выводу не просто так – в России начинается реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Одна из задач этого нацпроекта – сделать покупку жилья доступной за счет ипотеки.

Однако вместе со снижением ставок по кредитованию снизится и количество людей, которым эти кредиты будут одобрять. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в стране слишком много людей, которые оформили много кредитов. Таким гражданам запретят одобрять ипотеку.

Елена Миронова

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