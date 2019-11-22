Ставки по кредитам снизят для этих клиентов

Некоторым клиентам банки готовы снизить ставки по кредиту, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о снижении ставок для тех клиентов, которые готовы брать займы в кредитных организациях посредством биометрии. Проще говоря, для тех, кто согласится сдать слепок, ставка будет снижена.

Об этом рассказали «Известям» сразу в нескольких банках. Такая возможность будет доступна потенциальным клиентам банка «Открытие», «Хоум Кредит», Промсвязьбанка и немногих других.

Отмечается, что также будет снижена ставка по кредиту для клиентов, которые ранее обслуживались в банке, однако в какой-то момент поменяли паспорт и не уведомили кредитную организацию об этом.

Напомним, ранее прошла информация о снижении ставок по ипотечным кредитам до 8,5 процента.

Екатерина Брязгунова