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Ставки по вкладам снижают российские банки

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Банкиры готовятся к снижению ключевой ставки Центробанком

С начала 2020 года 21 из 30 крупнейших российских банков снизили ставки рублевых вкладов, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», за январь у Сбербанка максимальная розничная ставка по депозитам упала с 5,85 % до 4,5 %. Кроме того, снижение зафиксировали у Россельхозбанка (до 6 %), ВТБ (до 4,5 5%) ФК «Открытие» (до 5,84 %) и у Газпромбанка — (до 5,5 %).

Отмечается, что таким образом кредитные организации готовятся к очередному понижению ключевой ставки Центробанком. Эксперты также предположили, что на поведении кредитных организаций сказываются ослабление рубля и падение цен на нефть.

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