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Ставку НДС обнулят: в Налоговый кодекс вносят поправки

25 Сентябрь 2019, 17:00

поезд, железная дорога

Ставку НДС для транзита пустых вагонов, а также контейнеров по территории Российской Федерации обнулят, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон, который урегулирует поправки в Налоговой кодекс РФ, рассмотрят представители СовФеда в среду, 25 сентября.

На сегодняшний день, согласно российскому законодательству, международные транзитные товарные перевозки не облагаются налогом в 18 процентов, хотя движение вагонов и контейнеров в обратном направлении — это тоже часть международных транзитных перевозок, однако именно за это движение по отечественной территории взимается налог почти в 20 процентов.

В связи с этим было принято решение внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят гнать порожние контейнеры и вагоны по России без начисления НДС в размере 18 процентов.

Напомним, в начале 2019 года в России подняли НДС с 18 до 20 процентов. При этом на некоторые товары ставка НДС была не только оставлена на прежнем уровне, но и снижена. Например, сниженная ставка была введена для плодово-ягодной продукции. Такие льготы позволят высаживать в России новые сады.

Екатерина Брязгунова

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