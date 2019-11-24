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«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике
Автомобилисты, которым пришлось в воскресенье, 24 ноября, выехать из дома и отправиться в путь по приморским дорогам, предупреждают, что трассы превратились в стекло, каждые сто метров можно наблюдать аварии или машины в кювете, сообщает DEITA.RU.
Водитель рассказал корреспонденту DEITA.RU, что полчаса назад проезжал в сторону Владивостока. Почти на каждом метре аварии. Дорога ужасная, очень скользко.
Также отмечается, что в районе Андреевки ДТП на спуске с аптеки. Дорога очень скользкая, нужно быть осторожней.
На въезде в Шкотово ДТП с участием двух автомобилей.
На выезде со Смоляниново авария из четырех автомобилей. Объезжают по обочине.
«Дороги — стекло, одни ДТП по городам и трассе. Ставьте авто, сидите дома. Это не шутки, несёт даже 4WD», — пишут люди.
Екатерина Брязгунова