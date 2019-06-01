Из ресторанов стейки и суши не уберут, передает Роспотребнадзор, сообщает DEITA.RU.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняет: рестораны и кафе имеют полное право готовить и продавать блюда из непереработанного сырья, включая тартары из сырого мяса и рыбы, суши, блюда из мяса с разной степенью прожарки. Единственное, на что налагается запрет – это эпидемиологически значимые блюда.

Но допустить отравление у посетителей никто не хочет, поэтому учреждения обязали приобретать продукты, прошедшие контроль и однозначно безопасные. А вот за приготовление стейков с кровью и суши никого не осудят и не оштрафуют.

Напомним, что в средствах массовой информации мелькала информация: якобы стейки с кровью и некоторые рыбные и мясные деликатесы готовить запретят, поскольку это противоречит действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Было высказано предположение, что рестораны и кафе за подобное начнут штрафовать.

Зато депутаты не оставили в покое пиво, которое предложили разделять на "живое" и "мертвое", с последующим ограничением рекламы второго.

Анастасия Туркова