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Стена жилого дома рухнула в Одессе
Обрушение произошло по всей высоте здания
Жилой четырехэтажный с мансардой дом накануне аварийно лишился стены в Приморском районе Одессы, сообщает ИА DEITA.RU.
Повреждены квартиры, расположенные на втором, третьем и четвертом этажах – на первом была арка. К счастью, в момент обрушения, по информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, всех 17 жильцов этих квартир не было дома. Кроме того, проведена эвакуация остальных 27 квартир, в ходе которой из опасного здания вывели восьмерых человек (включая двоих детей).
Установлено, где находятся все жители дома. По предварительным данным, жертв нет.
Разбор строительных конструкций пока приостановлен – сотрудники Одесского государственного института архитектуры и строительства предупредили о возможности повторного обрушения.