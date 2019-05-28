«Православный предприниматель» Герман Стерлигов предложил казнить участников скандальной вечеринки во владивостокской школе, сообщает DEITA.RU.

Выступая в эфире программы «Место встречи» федерального телеканала НТВ, Стерлигов предложил казнить участников нашумевшего флешмоба, активно используя оскорбительные выражения.

После возмущенного шума в студии, Стерлигов объяснил свою позицию тем, что он христианин «и поэтому считаю, что они заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии», - шокировал публику «православный предприниматель».

Напомним, 24 мая в школе с углубленным изучением предметов эстетического цикла произошел скандал. Ученики «бунтарского» 11 «Б» класса устроили шоу во дворе школы номер 74.

Все произошло настолько быстро, что никто из учителей и родителей попросту не успел отреагировать на флешмоб. Парни в костюме «зайчиков» из Плейбоя, голые по пояс и с заклеенными сосками разбрасывали краски и танцевали во дворе. Позже уже в здании школы они распылили огнетушитель.

Дмитрий Санников