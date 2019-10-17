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Стихийный «апокалипсис» прогнозируют синоптики
Осень перевалила экватор. Природа медленно, но верно готовится к зиме. Во многих регионах России уже выпал первый снег. Кое-где он растаял, но в ряде регионов — нет. Казалось бы, Приморью тоже пора готовиться к холодному периоду, однако лето не хочет уступать, сообщает DEITA.RU.
В начале третьей недели октября в Приморье выпал снег, температура воздуха упала до нуля, а в горных районах — до минус 10 градусов. По прогнозу местных синоптиков (прогноз опубликован на Gismeteo), Приморье ждет еще одна порция сильных дождей, сопровождаемых грозами и мощными порывами ветра.
Так, в пятницу, 25 октября, когда во многих российских регионах покров снега уже не растает до весны, температура воздуха в южных районах, в частности во Владивостоке, поднимется до 14 градусов выше нуля и начнутся дожди. Осадки пройдут до конца месяца.
Самые мощные дожди пройдут 25 октября. Среднее количество осадков — 17,8 миллиметра. 26, 27, 29 и 30 также пройдут дожди. При этом с 28-го по 30-е число усилится ветер. Его порывы смогут достигать 22-х метров.
Екатерина Брязгунова