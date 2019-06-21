Стихия разбушевалась, заливая Приморье дождями, освещая молниями и добавляя к этому град, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду. Именно град пообещали гражданам на двадцать первое июня.

Летняя ночь довольно холодна – семь градусов тепла, максимум до двенадцати, приправлена мощными порывами ветра до двадцати ветров в секунду и дождями. Ливни, грозы, град – в некоторых частях края погода бушует не на шутку.

Утром и днем все останется так же, но потеплеет на одиннадцать градусов – до двадцати трех.

Анастасия Туркова