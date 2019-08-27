Затоплен один из въездов в город, сообщает DEITA.RU.



Тропические ливни, которые обрушились на Приморье 27 августа, заставили власти Большого Камня перекрыть один из въездов в город. Как стало известно агентству, речь идет о дороге в город для большегрузов.

Таким образом, фуры, грузовики и автобусы не смогут попасть в Большой Камень по специально созданной для них объездной дороге – ее затопило водой. Так что у большегрузов остается два варианта: на свой страх и риск ехать по аварийному мосту или делать круг через Фокино и Подъяпольск.

Елена Миронова