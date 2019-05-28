28 Май 2019, 07:45
Стихия оставила города без условий для жизни
Источник изображения: DEITA.RU
Очередная стихия обесточила два приморских города, сообщает DEITA.RU. Большой Камень и соседний с ним Фокино с началом ливня остались без света. "Да нужно не в суд, а куда-нибудь действительно писать. Дорог нет, условия для жизни пропадают из-за обычного дождя. За что мы деньги платим на все ремонты капитальные и так далее?" - возмущаются жители.
Стихия не только оставила людей без электроснабжения, но и парализовала некоторые дороги.
Так, по Аллее Труда в Большом Камне прямо на дорогу и припаркованный автомобиль упало огромное дерево.
Яна Демина
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