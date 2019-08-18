Неприятности продолжают преследовать жителей района улицы Бородинской во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Сначала с 12 августа для проведения ремонтных работ перекрыли участок дороги на Бородинской от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока до пересечения с улицей Гамарника.

А 18 августа и дорогу по улице Гамарника перегородило упавшее огромное дерево. У обычного легкового автомобиля шансов проехать, не зацепившись, маловато. Но кроссоверы преодолевают участок даже не по обочине, а по кювету «впритирку» с гаражами.

Опасным выглядит и провода уличного освещения, порванные упавшим деревом.

Дмитрий Санников