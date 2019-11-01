Стихия выгнала японцев из Курил

Японские туристы, впервые прибывшие на Курилы, пробыли на острове Итуруп всего полтора часа вместо запланированных двух суток, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась на сайтах местных СМИ.

Спугнул туристов надвигающийся тайфун. Судно, отправившиеся с экскурсией, поспешило отправиться обратно в Японию.

По информации местного ТИЦ, иностранцы остановились в гостинице Янкито на одноименном плато. Там туристы погуляли в гостиничном комплексе, немного отдохнули и отправились любоваться местными образцами геодизайна. В конце путешествия японцы посетили бальнеологический комплекс «Ванночки». По информации прессы, японцы не купались, но «мочили ноги» в воде. Небольшое возмущение туристов вызвал факт, что целебные источники находятся на улице, а место для хранения вещей выделено довольно далеко. Так что, переодевшись, приходится некоторое время идти по улице.

Отмечается, что группа представляла собой в основном предпринимателей, занимающихся туризмом, сотрудников Министерства иностранных дел и других граждан. В СМИ отметили, что туристы отказались отвечать на вопросы русской прессы и не дали официальных комментариев.

Напомним, что поездка пилотной группы из Страны Восходящего Солнца уже откладывалась. Изначально предполагалось, что на острова японцы поедут 11 октября и проведут там шесть дней. Однако, путешествие отложили до ноября по неизвестным причинам.

Ранее Премьер-министр Синдзо Абэ, что страна будет заявлять о своем историческом господстве над островами в рамках переговоров о мирном соглашении с Россией.

Александра Маслова