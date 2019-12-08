Стипендию 50-летним студентам предложил платить Минтруд

Министерство труда и социальной защиты предложило выплачивать стипендии людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы, сообщает DEITA.RU.

Минтруд уже опубликовал документ на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас проект Министерства труда и социальной защиты находится на стадии прохождения независимой антикоррупционной экспертизы. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

В соответствии с документом планируется, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты. До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.

Дмитрий Санников