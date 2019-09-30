Стиральные машинки признаны опасными для здоровья

Ученые выяснили, что один из часто используемых режимов стирки в автоматических машинках представляет реальную угрозу для здоровья человека, сообщает DEITA.RU.

Речь об там называемом экономном режиме стирки, во время которого сокращается потребление воды, электричества и, в некоторых случаях, требует меньшего количества порошка. По мнению немецких исследователей из университетской клики Бонн, именно из-за экономного режима в больнице развилась инфекционная эпидемия.

Результаты исследований врачей, опубликованных на открытом портале MedicalXpress, показали, что экономный режим в стиральных машинах не позволяет полностью уничтожить вредоносные бактерии, имеющих иммунитет к антибиотикам, с вещей и постельного белья.

«Опасные бактерии, поражающие кишечник и ведущие к развитию трудноизлечимой диареи, находятся в силиконовых отсеках барабанов большинства стиральных машин, а также нередко в емкостях для стирального порошка заводятся вирусы, похожие по своей характеристике на возбудители пневмонии», - рассказывают ученые.

Исследователи настоятельно посоветовали руководству больницы отказаться от экономии на стирке т.к. только полноценная дезинфекция больничного белья поможет избавиться от вспышки энтероколита.

Кстати, ученые заявили, что подобные неприятные последствия экономии могут возникнуть и в обычных семьях, где проживают люди с хроническими инфекционными заболеваниями или открытыми ранами.

Екатерина Цой