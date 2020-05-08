Стивен Кинг объяснил возросшую популярность книг ужасов

Популярный писатель из США Стивен Кинг объяснил желание многих людей почитать страшные истории во время карантина, сообщает ИА DEITA.RU.

Писатель рассказал, что в кризисный период многим хочется почувствовать себя в относительной безопасности – иными словами, книга позволяет увидеть более негативную ситуацию, которая приключилась с героем книги.

«Когда вы читаете страшную историю, <…> которую я написал, то ситуация там даже более ужасна, чем нахождение под домашним арестом без туалетной бумаги», - иронизирует автор, слова которого приводят «Известия».

Погружаясь в чтение, люди имеют возможность отвлечься от жизненных проблем, убедившись, что у героев пугающего произведения дела могут быть хуже, чем у читателя, который может «спать, как ребёнок» после прочтения.

Ранее сообщалось, что школьница из России снимет фильм по рассказу Стивена Кинга. Девочка из сибирского города стала владелицей авторских прав на экранизацию одного из произведений автора в рамках программы Dollar Babies, представители которой ищут таланты по всей планете.