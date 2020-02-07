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Стивен Кинг подвинул Донцову в российских магазинах
Российская книжная палата опубликовала статистику
«Король ужасов» Стивен Кинг по итогам 2019 года возглавил топ-20 наиболее издаваемых авторов в России. Прежде это место занимала российская автор «ироничного детектива» Дарья Донцова, сообщает ИА DEITA.RU.
Статистика принадлежит Российской книжной палате, пишет «Парламентская газета». Согласно данным РКП, писательница возглавляла рейтинг в течение нескольких лет. Но в этом году ситуация изменилась: было отпечатано 1,1 миллиона экземпляров произведений Кинга (163 издания) и 776 тысяч книг Донцовой (68 изданий). Замыкает тройку российский автор Александра Маринина с 500 тысячами вышедших из типографий книг.
В последние годы экранизации произведений Кинга не уходят с больших и малых экранов: собравшие огромную кассу две части «Оно», провалившаяся «Темная башня», сильно отошедшее от текста «Кладбище домашних животных», сериал «Мистер Мерседес» – перенос произведений в видеоформат всегда повышает продажи книг.