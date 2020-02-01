Стивен Кинг повздорил с Facebook и удалил страницу

Писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт в популярной социальной сети в знак протеста. Литературному деятелю не нравится обилие политической рекламы и отсутствие надежной защиты персональных данных, сообщает DEITA.RU.

Кинг отметил в «Твитер», что ему не нравится обилие ложной информации в рекламе политического характера, также он считает защиту данных в сети довольно ненадежной.

Ранее разработчики признались в утечке данных более 87 млн пользователей социальной сети, популярной во всем мире.

Кроме того, в течение семи лет – вплоть до 2014 года, соцсеть некорректно обрабатывала данные пользователей, запросто «сливая» их в мобильные приложения, откуда доступ к ним было получить довольно легко.

Напомним, что недавно Facebook получил многомилионный иск от Роскомнадзора за то, что отказался предоставить информацию о готовности информации о том, что требования по локализации баз данных пользователей из России выполнены.

Ранее Павел Дуров назвал крайне ненадежной систему защиты данных популярного приложения WhatsApp.