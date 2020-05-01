Стивидорам сложно удовлетворить главу Росприроднадзора

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости стивидорным компаниям, занимающимся перевалкой угля, перейти на закрытые технологии до конца 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Светлана Радионова напомнила в своем Instagram, что предприятия обязаны существенно перестроить свою работу, закупить спецтехнику и средства пылезащиты во исполнение поручения президента России до конца 2020 года.

Глава Росприроднадзора признала, что многим не нравятся новые обязательства, наложенные на стивидоров. «Некоторые опасаются, что предприятия начнут закрываться и люди лишатся работы. Часть компаний, неспособных соблюсти экологические требования и обеспечить безопасность здоровья людей, действительно закроется. Но на их место придут другие — это бизнес, и появятся новые рабочие места. Что касается остальных: до 2021 года у предприятий есть еще время для того, чтобы перейти на закрытые технологии», - пишет Светлана Радионова.

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Руководитель Росприроднадзора заявила четкую позицию ведомства: без комплексов, обеспечивающих закрытую перевалку угля, работать нельзя. «Некоторые компании предпочитают закрывать глаза на требования, результат такого подхода — в населенных пунктах рядом с предприятиями зимой выпадает черный снег. Нормально ли это? Мне кажется, здесь нечего обсуждать — ситуацию нужно менять, и как можно скорее», - подчеркнула Светлана Радионова.

Накануне в Приморье «Терминал Астафьева» подписал соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство начнется в середине мая. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении Президента России Владимира Путина о переходе на защищенный тип перевалки угля.