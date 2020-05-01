Новости
Под 8 тысяч за сутки: Россия бьет рекорды по заражению коронавирусом
1 Май 2020, 18:10
Матрос «всемогущий»: «решал проблемы» за деньги, но получил приговор суда
1 Май 2020, 17:15
Владивостокские фонтаны пережили зиму
1 Май 2020, 16:45
Глава Роспотребнадзора: Задача каждого – не заболеть
1 Май 2020, 16:15
Поджигатели пойманы в Приморье
1 Май 2020, 15:45
Избежать штрафа ГИБДД за просроченные права можно - случаи
1 Май 2020, 15:15
Земли в Приморье будут давать без торгов
1 Май 2020, 14:45
Цены на бензин упали на одну копейку
1 Май 2020, 14:15
Стивидорам сложно удовлетворить главу Росприроднадзора
Стивидорные компании могут закрыться до конца 2020 года из-за черного снега
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости стивидорным компаниям, занимающимся перевалкой угля, перейти на закрытые технологии до конца 2020 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Светлана Радионова напомнила в своем Instagram, что предприятия обязаны существенно перестроить свою работу, закупить спецтехнику и средства пылезащиты во исполнение поручения президента России до конца 2020 года.
Глава Росприроднадзора признала, что многим не нравятся
новые обязательства, наложенные на стивидоров. «Некоторые опасаются, что
предприятия начнут закрываться и люди лишатся работы. Часть компаний,
неспособных соблюсти экологические требования и обеспечить безопасность
здоровья людей, действительно закроется. Но на их место придут другие — это
бизнес, и появятся новые рабочие места. Что касается остальных: до 2021 года у
предприятий есть еще время для того, чтобы перейти на закрытые технологии», -
пишет Светлана Радионова.
⠀
Руководитель Росприроднадзора заявила четкую позицию ведомства: без комплексов, обеспечивающих закрытую перевалку угля, работать нельзя. «Некоторые компании предпочитают закрывать глаза на требования, результат такого подхода — в населенных пунктах рядом с предприятиями зимой выпадает черный снег. Нормально ли это? Мне кажется, здесь нечего обсуждать — ситуацию нужно менять, и как можно скорее», - подчеркнула Светлана Радионова.
Накануне в Приморье «Терминал Астафьева» подписал соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство начнется в середине мая. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении Президента России Владимира Путина о переходе на защищенный тип перевалки угля.