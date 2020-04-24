Сто дней Мишустина: кабмин на качелях, но земля рядом

Правительство Михаила Мишустина уже 100 дней отвечает за российскую исполнительную власть. Что произошло и как оценить короткий, но беспрецедентный по напряжению срок - в материале DEITA.RU.



Назначение экс-главы ФНС Мишустина премьером преподносилось как решающий шаг к цифровизации и модернизации российской власти. Учитывая удачный опыт в налоговой, логика ясна. Но жизнь диктует свои условия, и вместо планомерной работы кабмину пришлось столкнуться с небывалыми испытаниями.

Еще перед назначением Мишустин называл своей миссией социальную справедливость, искоренение бедности и возвращение доверия бизнеса к власти. Положительную характеристику новому премьеру давали многие маститые политики. В частности, Алексей Кудрин называл его человеком, чувствующим бизнес и соблюдающим баланс интересов.

Михаил Мишустин первым из всех премьеров возглавил комиссию по МСП лично, и эксперты начали замечать результаты. Как говорил глава «Опоры России» Александр Калинин, просьбы предпринимателей оперативно находили прямой отклик.

Но вместо «цифрового здоровья» на страну обрушилась нефтяная и коронавирусная хворь. Сначала «черный понедельник» 9 марта нанес удар под дых до сих пор живущей за счет ресурсного экспорта российской экономике, а затем всеобщий карантин и полная остановка экономических процессов ляпнула жирной кляксой на планы Мишустина и компании.

Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин констатирует, что национальные проекты пришлось отложить на неопределенный срок, что негативно сказалось на имидже нового премьера.

Однако ряд решений, принятых в условиях пандемии, эксперты называют хорошо продуманными. Ведь они будут действовать и по окончанию карантина. Речь идет о снижении страховых взносов для МСП.

Таким образом, новый премьер снижает нагрузку на фонд оплаты труда, которая была колоссальной. Второе нововведение, которое эксперты оценивают положительно, это налог на большие доходы и выведение средств в офшоры.

По мнению главы комитета Госдумы по финансам Анатолия Аксакова, это логично в мишустинской концепции социальной справедливости. Большинство граждан это не затронет, но позволит бюджету получить дополнительную пару триллионов.

Президент ассоциации «Деловая Россия» Алексей Репик в интервью агентству «Прайм» отметил отсрочки по налогам и прямые выплаты из бюджета бизнесу, сохранившему сотрудников. Но по мнению Репика, инициатива хоть и верная, но по-прежнему, чтобы добраться до прямой выгоды, нужно преодолеть огромное количество фильтров. Он сравнил это с «раздеванием» капусты до кочерыжки.

Глава "Центра прикладных исследований и программ" Александр Точенов в интервью "Царьграду" отмечал, что часть принятых мер действительно работают, но до реального продуктивного контакта с бизнесом еще далеко.

Пессимистичен в оценке кризисной работы кабмина директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. По его словам, при условии профицитного бюджета и достаточных резервов денег выделяется очень мало, и необходимо раскрыть кубышку еще шире.

Что касается внутриполитической борьбы на фоне коронавирусной повестки, то в марте Мишустин явно проигрывал своему конкуренту Сергею Собянину, который был назначен главным по борьбе с эпидемией. Собянин смело внедрял разумные ограничения, делал резонансные заявления, инициировал электронные системы контроля и в общем был довольно активен. Многие политические эксперты оценивали это, как сильный шаг Собянина на пост будущего преемника Владимира Путина.

Но в апреле Михаил Мишустин нанес ответный удар. Все чаще он стал появляться в СМИ, именно его стараются позиционировать как главного инициатора прямой поддержки населения.

И как нельзя кстати для премьера с цифровыми пропусками в метро прокололся Собянин. Опубликованные в соцсетях фотографии огромных очередей в подземку без всякого соблюдения социальной дистанции подняли волну критики в адрес московского мэра.

На сегодняшний день вынужденно антикризисный Михаил Мишустин постепенно возвращает утерянные позиции. Глава счетной палаты в честь ста дней работы премьера снова похвалил его и правительство, назвав кабмин настоящими профессионалами и призвав не бояться критики решительных действий.

Однако невероятная динамичность процессов в турбулентной реальности не позволяет делать долгосрочные прогнозы. Уже завтра может случиться неожиданный прокол, причем никто не в силах предсказать, где именно. Рейтинги условны, предсказания ненадежны.

Если Мишустин и его команда сумеют с минимальными потерями для экономки (и для рейтинга всей власти естественно) выбраться из шторма - станут героями. А нет - последствия могут быть самыми печальными как для кабмина, так и для всей системы.