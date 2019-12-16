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«Стоим и ждем» - 10-балльная пробка на улице Владивостока

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Согласно сервису Яндекс. Пробки, часть дорог в городе уже «заблокирована», сообщает DEITA.RU.

Так, 10-балльный затор показывает сервис в районе Некрасовского путепровода и затор на солидном участке всей Некрасовской улицы.

Движение затруднено в Первореченском районе, на проспекте 100 лет Владивостока, а также на Русской улице – при въезде на автовокзал.

Привычно сложно выезжать из городского центра – практически заблокирована Светланская  - пробка начинается от краевой администрации и заканчивается только в районе Цирка. Сложно уехать с 1й Морской – поворот от железнодорожного вокзала до администрации Приморья также «стоит».

Не слишком активное движение и в районе Луговой.

 

Александра Маслова

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