«Стоим и ждем» - 10-балльная пробка на улице Владивостока

Согласно сервису Яндекс. Пробки, часть дорог в городе уже «заблокирована», сообщает DEITA.RU.

Так, 10-балльный затор показывает сервис в районе Некрасовского путепровода и затор на солидном участке всей Некрасовской улицы.

Движение затруднено в Первореченском районе, на проспекте 100 лет Владивостока, а также на Русской улице – при въезде на автовокзал.

Привычно сложно выезжать из городского центра – практически заблокирована Светланская - пробка начинается от краевой администрации и заканчивается только в районе Цирка. Сложно уехать с 1й Морской – поворот от железнодорожного вокзала до администрации Приморья также «стоит».

Не слишком активное движение и в районе Луговой.

Александра Маслова