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«Стоим и ждем» - 10-балльная пробка на улице Владивостока
Согласно сервису Яндекс. Пробки, часть дорог в городе уже «заблокирована», сообщает DEITA.RU.
Так, 10-балльный затор показывает сервис в районе Некрасовского путепровода и затор на солидном участке всей Некрасовской улицы.
Движение затруднено в Первореченском районе, на проспекте 100 лет Владивостока, а также на Русской улице – при въезде на автовокзал.
Привычно сложно выезжать из городского центра – практически заблокирована Светланская - пробка начинается от краевой администрации и заканчивается только в районе Цирка. Сложно уехать с 1й Морской – поворот от железнодорожного вокзала до администрации Приморья также «стоит».
Не слишком активное движение и в районе Луговой.
Александра Маслова