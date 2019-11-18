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«Стоим со скоростью 5 метров в минуту»: пробки 10 баллов

пробка

Утром в понедельник, 18 ноября, столицу Владивостока сковали десятибалльные пробки, сообщает DEITA.RU.

«Пешком быстрее», - гласит надпись в сервисе «Яндекс.Пробки», оповещающая о десятибалльных пробках. Проще назвать, где дорога свободна, чем, где движение затруднено.

Объездная дорога «Седанка - Патрокл» на карте зеленая, но водителей это не должно обманывать – движение на ней перекрыто сотрудниками ГИБДД.

Остальной город стоит. «Стоим со скоростью 1 метр в 10 секунд», - делится впечатлениями водитель в пробке на Русской. «Стоим на Спортивной в ожидании автобуса, видимо, пешком будет быстрее», - сообщают несчастные пешеходы поневоле.

техника

Следы работы дорожной техники в городе виднеются, но работе явно мешает ледяная метель, коварно заметающая следы. И опять же, пробки, в которых трактора и снегоуборщики стоят вместе со всеми.

Дмитрий Санников

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